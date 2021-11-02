شكرا لقرائتكم خبر عن ظافر العابدين مخرجا لأول مرة بفيلم "غدوة" فى مهرجان البحر الأحمر بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم ضافر العابدين بأول تجربة إخراجية له من خلال فيلم "غدوة"، في الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائى، وهوالفيلم الذي يشارك العابدين في تأليفه والتمثيل فيه وذلك ضمن برنامج "روائع عربية".

يروي فيلم "غدوة"، قصة علاقة غير متوقعة بين أب وابنه، تنقلب فيها الأدوار رأساً على عقب، حين تتدهور الحالة الصحية لحبيب، فيلجأ إلى ابنه من زوجته الأولى أحمد الذي لا يتجاوز عمره 15 عاماً.

وتشهد الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى تكريم الراحل جان بول بيلموندو، والذى يعتبر من أشهر الممثلين الفرنسيين بفضل أدواره الخالدة فى أفلام مثل "حتى انقطاع النفس" (1960) للمخرج الكبير جان لوك جودار رائد حركة الموجة الجديدة، إضافة إلى أفلام مثل "ذلك الرجل من ريو" (1964) و"رحلة طفل مدلل" (1988) وغيرها الكثير، حيث تضم مسيرته أكثر من 80 عملاً.

ويعرض المهرجان فيلماً يضم مقاطع من أهم أدوار جان بول بيلموندو من إعداد معهد لوميير، إضافة إلى عرض نسخة مرممة من فيلم "بييرو المجنون" (1965).

فيلم "بييرو المجنون" (1965) للمخرج جان لوك غودار مقتبس عن رواية "الهوس" بقلم ليونيل وايت، وقد تم اختياره لتمثيل فرنسا فى الدورة الثامنة والثلاثين من جوائز الأكاديمية (الأوسكار).

يروى الفيلم قصة رجل متزوج من امرأة غنية، يقرر فجأة الهرب للعيش مع حبيبته السابقة، فينطلق برحلة عبر فرنسا فى فيلم يجمع بين الكوميديا والموسيقا والدراما السوداء والميلودراما.

الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى تقام فى جدة البلد من 6 - 15 ديسمبر 2021.