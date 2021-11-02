شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تقديم "طقوس العودة "و" صاحب مقام" على الطليعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح إن الفرقة تستعد لتقديم مسرحيتين من إنتاجها على مسرح الطليعة بعد غدا الخميس 4 نوفمبر، وهما العرض المسرحى" طقوس العودة "من إخراج سعيد سليمان يقدم فى الساعة السابعة مساء على قاعة صلاح عبد الصبور، والعرض المسرحى "صاحب مقام" من إخراج عادل حسان، يقدم فى الساعة الثامنة مساء على قاعة ذكى طليمات، وذلك بالتعاون مع فرقة مسرح الطليعة .

يذكر أن "طقوس العودة" فكرته مستوحاة من الموال الشعبى التراثي حسن ونعيمة الأصلي ، عن نعيمة التى تبحث عن روح حسن فى حياتها ،وأن العرض يقدم فى قالب طقسي موسيقي غنائي.

والعرض من بطولة نجلاء يونس ، ماهر محمود ، موسيقى وألحان أحمد الحجار ، ديكور وأزياء نورهان سمير، اشعار مسعود شومان ، ومن إخراج سعيد سليمان.

أما عرض "صاحب مقام " فهو عرض حكي وغنا وإنشاد ويقدم 6 حكايات عن خمسة من الأولياء هم أبو الحسن الشاذلي، السيد البدوي ، إسماعيل الانبابي، المرسي أبو العباس، والسيدة نفيسة ، إضافة إلي القديس ماري جرجس يربط بينهم راوي الحكايات و المنشد.

العرض كتابة وأشعار مسعود شومان، ديكور وأزياء محمد هاشم ،موسيقي وألحان حازم الكفراوي ، ويشارك بأداء الحكايات الفنانين أحمد مجدي، نشوى إسماعيل ، كريم البسطي ، عادل رأفت، محمد العزايزى ، أحمد عبد الجواد ، خالد العيسوى، أداء وغناء وإنشاد عبادة ،وإخراج عادل حسان.