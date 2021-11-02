شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى عن حكاية "حتة من القمر": فكرة رائعة وتعبر عن معاناة البعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة لقاء الخميسى عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها على دورها في حكاية "حتة من القمر" من مسلسل "زى القمر"، والمعروضة حاليا، مشيرة إلى أن الحدوتة ممتازة لأنها تناقش قضية مهمة تعبر عن معاناة الناس.

وكتبت لقاء الخميسي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، "الحمد الله اتلقى إشادات يوميا منذ بداية عرض الحكاية"، معتبرة أن أحداث الحكاية نقلة نوعية في مسيرتها، لأنها تروي معاناة شابة لديها "وحمة" كبيرة في وجهها وما تتعرض له من مضايقات وتنمر.

وأضافت أن فكرة الحكاية رائعة وأداء فريق العمل ممتاز وأننا بحاجة شديدة لهذه النوعية من الأعمال الفنية الراقية، مؤكدة أنها محظوظة بهذه التجربة خاصة الدور في الحكاية صعب ومركب سواء في تفاصيله أو طريقة التمثيل، موضحة أن شخصية قمر التي تجسدها في الحكاية تؤكد حب الذات وتقدرها وتصف المشاعر بدقة شديدة، مشيرة إلى أن الحكاية تحمل رسالة أن الإنسان ليس في احتياج لتقييم أو تصنيف جماله وشطارته كما أنه لا يرغب في معرفة رأي الآخرين فيه.

وقامت لقاء الخميس بإعادة نشر تعليقات الجمهور وكتاباتهم بعض كلماتها في الحكاية مثل "اشمعنى أنا بالذات ليه اختارني أنا"، و"أول مرة حد يعاملني كبني أدمة طبيعية" وأنها ليست مشوهة أوعندها عاهة كما يردد الناس من ورائها.

وكذلك نشرت الشركة المنتجة بعض ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحواربين قمروسيف مثل "الجواز مش حب وخروج وأكل وعيال" " الجواز مشاركة.. بنشارك همنا قبل فرحنا".

وحظيت الحكاية بإشادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبتفاعل كبير من قبل الجمهور ، وانهالت على لقاء الخميسي التهنئات بالنجاح ووصفوها بـ "الأستاذة" وتمثيلها رائع وتحفة فنية استطاعت من خلالها أن تعيد لمة الأسرة على عمل فني مميز جدا.

وتعرض حدوتة (حتة من القمر) من السبت إلى الأربعاء مساء ويشارك في بطولتها عايدة رياض ومحمد العمروسي وجيلان علاء، وتأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.