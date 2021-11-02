شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تصل القاهرة لإحياء حفل غنائى فى بور فؤاد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى إلى القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، للمشاركة فى حفل غنائى فى منطقة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد، ويقام هذا الحفل بمناسبة افتتاح أحد المنتجعات السياحية في بور فؤاد اليوم.

ويشاركها الحفل المطرب أحمد جمال وتقدم فى الحفل مجموعة من أغانيها التى حققت نجاحا كبيرا من خلالها منها "رجب"و"أنا هيفاء"و"لو كنت".

كانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى قد خضعت لجلسة تصوير جديدة، حيث ارتدت فيها روب أبيض اللون، داخل أحد فنادق مدينة "دبى" الإماراتية، وشاركت جمهورها ومتابعيها بمجموعة صور من جلسة التصوير، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، والتى لاقت إعجاب عدد كبير من جمهورها فور نشرها، حيث أظهرت هيفاء في الصور شكل الحلوى والقهوة وخلافه.

وأكتفت هيفاء وهبى خلال العام الجارى بعمل واحد تمثل فى أغنية شاركت بها مع الفنان أكرم حسنى، وهى أغنية "لو كنت"، التى حققت نجاحًا فور طرحها خلال وقت سابق من العام الجارى.

وكانت آخرأعمال هيفاء وهبى الدرامية هو بطولتها لمسلسل "أسود فاتح" الذى تم طرحه في وقت سابق من العام الماضى 2020، بمشاركة عدد كبير من النجوم مثل احمد فهمى، صبرى فواز، شريف سلامة.

وتنتظر هيفاء وهبى عرض فيلمها "أشباح أوروبا" المؤجل من العام قبل الماضى، ويشارك فى بطولته كل من مصطفى خاطر، وأروى جودة، أحمد الفيشاوى، بيومى فؤاد، عباس أبو الحسن، وأخرون، إخراج محمد حماقى.