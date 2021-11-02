وفاتها وغُسل دلال عبد العزيز.. شائعات طاردت سهير البابلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تدهور الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي، تعد من أحدث الشائعات التي تطارد الفنانة الكبيرة منذ العام الماضي، وانتشر ذلك مجددا بالتزامن مع تواجدها في أحد المستشفيات للعلاج، بعد تعرضها لأزمة صحية.

وردا على شائعات تدهور حالتها؛ قال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الفنانة الكبيرة سهير البابلي تعرضت لنوبة سكر، ما أدى إلى نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة، والحمد لله حاليا هي أحسن وحالتها الصحية مستقرة".

شائعات أخرى طاردت سهير البابلي خلال السنوات الأخيرة، ومنها:

الإصابة بكورونا

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، إعادة تداول فيديو قديم للفنانة سهير البابلي، بدعوى إصابتها بفيروس كورونا.

لكن حقيقة ذلك أن الفيديو نشره المخرج عمر زهران في مارس من العام الماضي عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، وظهرت الفنانة سهير البابلي من خلاله للتوعية من خطر فيروس كورونا، إذ قالت: "لو مبوسناش نتخاصم، بلاش تتخاصموا الفترة دي بسبب مبوستش ومسلمتش، اوعوا، أنا في بيتي ممنوع كل حاجة، ولادي وولاد ولادي كلهم ممنوع بوس، وممنوع أحضان، خاصموا".

"غُسل" دلال عبد العزيز

وعقب وفاة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي شائعة مشاركة الفنانة سهير البابلي، والفنانة المعتزلة شمس البارودي في غُسل جثمان الراحلة، وهو ما نفاه الفنان حسن يوسف في تصريحات تليفزيونية له، كما أكدت أسرتها أنها لم تحضر الجنازة ولا الغسل كما تردد.

شائعة وفاتها

أيضا طاردت سهير البابلي شائعة وفاتها، أجرت الفنانة سهير البابلي مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي في سبتمبر 2015، وقالت: "لسه العمر فيه بقية.. لسه فيه روح استنوا شوية عليّا ما تستعجلوش.. عيب لقد أقلقتم أولادي وأسرتي وقولوا لمن روجوا الشائعات عيب".

وعند ظهورها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "100 سؤال"، علقت الفنانة سهير البابلي على شائعات الوفاة التي تطاردها، وقالت :" عندما أسمعها أضحك، ولا أخاف الموت، أخاف من الحساب على حاجات عملتها لكن الموت نفسه لا".

سهير حلمي إبراهيم البابلي من مواليد 14 فبراير 1935، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، بدت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، وعملت في المسرح وقدّمت العديد من الأعمال، أبرزها: "مدرسة المشاغبين"، و"شمشون وجليلة"، و"سليمان الحلبي"، و"نرجس"، و"ريا وسكينة"، و"على الرصيف"، و"نص أنا ونص أنت"، و"الدخول بالملابس الرسمية"، و"عطية الإرهابية"، وفي التلفزيون قدّمت أعمالا منها "عش المجانين"، و"بكيزة وزغلول"، وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام، منها فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط"، وغيرها.