بالصور- دلال عبدالعزيز حاضرة في العرض الخاص لآخر أفلامها "فرق خبرة" رغم رحيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت سي سينما آرابيلا بلازا العرض الخاص لفيلم فرق خبرة مساء الاثنين 1 نوفمبر، بحضور أبطال الفيلم إلى جانب نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني والإعلامي.

وحرص صناع الفيلم، على إهدائه إلى روح الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، كما حمل الأبطال صورة الراحلة والتقطوا الصور التذكارية معها.

ومن المقرر أن تصدر شركتا الإنتاج فيلم كلينك لـمحمد حفظي وLagoonie Film Production لـشاهيناز العقاد نسخة الفيلم بجميع دور العرض يوم الأربعاء المقبل 3 نوفمبر.

وكان من أبرز الحضور في العرض الخاص؛ أبطال الفيلم محمد الشرنوبي وهدى المفتي وطه دسوقي، والذين حرصوا على تكريم روح الفنانة دلال عبدالعزيز وقاموا بالتقاط صورهم برفقة بوستر الفيلم الخاص.

وحضر أيضاً من فريق العمل، الممثلون سينتيا خليفة وهشام الشاذلي وعلي السبع، بالإضافة إلى مؤلف الفيلم ومخرجه شريف نجيب، ومنتجيه محمد حفظي وشاهيناز العقاد. كما حضر الرابر الشاب عفروتو مغني ومؤلف أغنية الفيلم، ومعه نجم الراب ويجز. وتواجد الممثلون أكرم حسني، أسماء جلال، تامر فرج، حازم إيهاب، محمد مكاوي، والمخرج كريم الشناوي، بالإضافة إلى فريق عمل قناة Peace Cake؛ صافي (أحمد صفي الدين)، ويايا (يحيى الصادي)، وحازم راغب ومروان إمام.

فرق خبرة يشارك في بطولته محمد الشرنوبي وهدى المفتي والراحلة دلال عبدالعزيز ومحمود البزاوي وطه الدسوقي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب، مؤلف فيلميْ لا تراجع ولا استسلام وأعز الولد. الفيلم هو أول تجارب شريف الإخراجية، ويعد آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز.

وتدور أحداث الفيلم عن ناجي، الشاب الحالم الذي يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع سلمى؛ إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية. كوميديا درامية عن مرحلة النضوج تتابع ناجي وهو يتعلم أن يتحكم في مصيره بعد أن عاش من خلال نظرة المحيطين به له. والفيلم من إنتاج فيلم كلينك وLagoonie Film Production.