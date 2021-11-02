وفاة والدة الشاعر نصر الدين ناجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الشاعر الغنائي نصر الدين ناجي، وفاة والدته ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية.

الشاعر نصر الدين ناجي أعلن عن الوفاة عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، وكتب: "البقاء لله وحده.. والدتي في ذمة الله وحده".

وانتهى نصر الدين ناجي مؤخرا من كتابة قصة مسلسل درامي، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، وتقوم ببطولته الفنانة مي كساب، وإنتاج مها سليم.

وتعاون الشاعر نصر الدين ناجي مع نخبة من نجوم الأغنية، وفي مقدمتهم الفنان محمد منير، الذي غنى من كلماته "ضالين" في مسلسل "الاختيار 2"، بالإضافة إلى "إزاي، مالك خايفة ليه، طعم البيوت، كل المفروض، كان فاضل، وافرح بالحياة" وغيرها.

وكتب نصر أيضا أغاني مسلسل "بركة" ومنها "افتح بيبان الكريم" غناء بطل العمل عمرو سعد، و"أنت ابن أبوك" وقدمها بالنهاية المطرب أحمد سعد، وغيرها من الأعمال.