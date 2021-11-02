فنان أشهر إسلامه قبل الزواج منها ودور الشعراوي في اعتزالها.. من هي سهير البابلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تعاني الفنانة سهير البابلي، من أزمة صحية نتيجة تعرضها لنوبة سكر، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، حسب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية.

وفي السطور التالية أبرز المعلومات عن سهير البابلي:

النشأة

سهير حلمي إبراهيم البابلي من مواليد 14 فبراير 1935، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، بدت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، مما جعلها تواجه ضغوطًا عائلية كبيرة.

المسرح

عملت في المسرح، وقدّمت العديد من الأعمال، أبرزها: "شمشون وجليلة"، و"سليمان الحلبي"، و"نرجس"، و"ريا وسكينة"، و"على الرصيف"، و"نص أنا ونص أنت"، و"الدخول بالملابس الرسمية"، و"عطية الإرهابية".

مدرسة المشاغبين

تعد مسرحية "مدرسة المشاغبين"، أحد أشهر أعمال سهير البابلي، لكن الصدفة لعبت دورًا كبيرًا في حصولها على الدور، حيث كانت الفنانة ليلى طاهر هي بطلة المسرحية، لكن حلت محلها البابلي، وعقب تصوير المسرحية أدت الفنانة نيللي دور المدرسة على المسرح، وغابت الفنانة سهير البابلي لإجراء عملية جراحية في باريس، فحلت بدلًا منها الفنانة ميمي جمال، وكان زوجها الفنان حسن مصطفى بطل المسرحية.

التليفزيون

في التلفزيون قدّمت أعمالا منها "عش المجانين"، "وتوالت الأحداث عاصفة"، "عم حمزة"، "ومشيت طريق الأخطار" وغيرها، ولمعت في مسلسل "بكيزة وزغلول".

السينما

وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام ولكنها لم تضاه نجاحها في المسرح، منها فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية، ليلة عسل، السيد قشطة، دقة زار، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط، استقالة عالمة ذرة"، وغيرها.

الزواج

تزوجت سهير البابلي 5 مرات، الزيجة الأولى من محمود الناقوري والد ابنتها "نيفين"، والثانية من الملحن منير مراد، والثالثة من رجل الأعمال أشرف السرجاني، والرابعة من رجل الأعمال محمود غنيم، والخامسة من الفنان أحمد خليل.

فنان أشهر إسلامه قبل الزواج منها

وفي ديسمبر 2017؛ روّت الفنانة سهير البابلي قصة زواجها من الفنان الراحل منير مراد بعد قصة حب، مشيرة إلى إعلانه إشهار إسلامه عن اقتناع قبل زواجهما حيث كان يدين بالديانة اليهودية، وقالت خلال لقاء ببرنامج "العاشرة مساءً" على قناة "دريم": "أنا حبيته عشان هو أخو ليلى مراد، اللي كنت بحبها جدا، وهما كانوا عائلة عالية جدا في الأخلاق، ومنير أسلم بجد مش بس عشان يتجوزني زي ما ليلى مراد أسلمت".

سبب انفصالها عن أحمد خليل

في أبريل 2018، حلّ الفنان أحمد خليل ضيفًا على الإعلامي محمود سعد ببرنامج "باب الخلق" على شاشة "النهار"، وتحدث عن زواجه وطلاقه من الفنانة سهير البابلي، قائلا: "تزوجت سهير البابلي في لحظة، حيث تقابلنا خلال تصويرنا أحد السهرات التلفزيونية، ففي البداية تعاملت معي بحدة وأنا لم أقبل هذا فنشبت مشادة بيننا، لكن الخناقة انتهت بالزواج مع انتهاء تصويرنا للعمل.. انفصلنا بعد عامين توقف كلانا عن التمثيل خلالهما، فأنا كنت ممثل صغير وهي كانت نجمة كبيرة، وهذه القصة لم أستطع قبولها، فكنت دائمًا أريد أن أشعرها بأنني الرجل، وهذا كان خطأي، فأنا كنت شخص "وحش جدًا وماكنتش بضحك.. زواج الفنان والفنانة يوجد به العديد من الصعوبات، وأنا فلاح ولي خطوط حمراء كثيرة جدًا، وسهير البابلي سيدة عظيمة، لكن كان من المستحيل استمرار العلاقة، فتزوجنا في لحظة وانفصلنا ونحن أصدقاء جدًا".

الحجاب والاعتزال

أثناء تقديمها مسرحية "عطية الإرهابية" عام 1992، قررت ارتداء الحجاب ثم اعتزال التمثيل، وقالت عن ذلك في برنامج "العاشرة مساء" ديسمبر 2017، إن ابنتها "نيفين" كانت بمثابة نقطة تحول في حياتها بعد ارتدائها للحجاب، فضلا عن دور الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي والذي طلب منها أيضا انتقاء أعمالها الفنية.

وقالت أيضا خلال لقائها بالإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "100 سؤال": "خفت، واتكسفت من نفسي لان ابنتي كانت ترتديه وهي في سن صغيرة فخجلت أن تكون ابنتي ملمة بالدين في حين أني انشغل بالتمثيل، أنا خوفت من اللي هيحصلي بعد كده لأني هتحاسب على كل حاجة في التمثيل، خوفت أتحاسب على التمثيل وأني أعري جسمي، أنا سألت الشيخ الشعراوي وقالي ممكن تمثلي أشياء تفيد الإنسانية مش الحاجات اللي بتعملوها دي، وفعلاً في نفس اليوم قررت اعتزل وارتدي الحجاب".

العودة للتمثيل

وعادت سهير البابلي للتمثيل عام 2005 من خلال تقديم مسلسل "قلب حبيبة"، قبل أن تبتعد مجددا.

التوعية من كورونا

وفي مارس 2020، نشر المخرج عمر زهران، مقطع فيديو للفنانة سهير البابلي، ظهرت خلاله لتوعية المصريين من خطر فيروس كورونا، وبخفة ظلها المعهودة، قالت: "بصوا يا حبايبي.. مش عايزة بقى كل شوية أمواه أمواه أمواه.. ولو مابوسناش نتخاصم.. لا أوعوا تتخاصموا يا ولاد الفاصوليا.. أنا في بيتي ممنوع البوس.. مانعة ولادي وأحفادي.. ممنوع بوس وممنوع أحضان عشان الكورونا".

أزمات صحية

عانت في السنوات الأخيرة من أزمات صحية، بينها دخولها غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات القاهرة، إثر تعرضها لمشاكل صحية خلال شهر رمضان عام 2019، ومازالت تعاني صحيا.