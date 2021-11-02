كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 03:52 مساءً - كشفت ” نيفين الناقوري ” إبنة الفنانة المصرية ” سهير البابلي ” عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها والدتها مؤخرا واستدعت نقلها إلى أحد المستشفيات ودخولها العناية المركزة .
فقالت نيفين الناقوري في تصريحات صحفية أن والدتها كانت قد أصيبت ببوادر غيبوبة سكر في الشهر الماضي وتم إسعافها إلى المستشفى قبل أن تدخل في الغيبوبة .
وأضافت أن سهير البابلي خلال تلك الفترة تعرضت لبعض المضاعفات كما خضعت لعدد من الفحوصات التي كشفت عن وجود مياه في الرئة وضعف بعضلة القلب .
وأشارت إبنة سهير البابلي إلى أن والدتها قد ساءت حالتها منذ 5 أيام وحدث توقف بعضلة القلب للحظات مما تسبب في جلطة وهو ما دخلت على إثره إلى غرفة العناية المركزة تحت ملاحظة الأطباء .
وتابعت أنه تمت السيطرة على الجلطة لتبدأ محاولات التعافي من آثار ومضاعفات الأزمة الصحية التي أضرت بها بشكل كبير حيث تسببت الجلطة في تدهور وضعها الصحي .
وأكدت نيفين الناقوري على أن الزيارة ممنوعة عن والدتها وأنها تدخل للاطمئنان عليها ورؤيتها لدقائق .. كما طالبت من جمهور ومحبي سهير البابلي بالدعاء لها بالشفاء .
كانت هذه تفاصيل خبر ” جلطة وتوقف بعضلة القلب ” .. إبنة الفنانة سهير البابلي تكشف تفاصيل حالتها الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.