” جلطة وتوقف بعضلة القلب ” .. إبنة الفنانة سهير البابلي تكشف تفاصيل حالتها الصحية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 03:52 مساءً - كشفت ” نيفين الناقوري ” إبنة الفنانة المصرية ” سهير البابلي ” عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها والدتها مؤخرا واستدعت نقلها إلى أحد المستشفيات ودخولها العناية المركزة .

فقالت نيفين الناقوري في تصريحات صحفية أن والدتها كانت قد أصيبت ببوادر غيبوبة سكر في الشهر الماضي وتم إسعافها إلى المستشفى قبل أن تدخل في الغيبوبة .

وأضافت أن سهير البابلي خلال تلك الفترة تعرضت لبعض المضاعفات كما خضعت لعدد من الفحوصات التي كشفت عن وجود مياه في الرئة وضعف بعضلة القلب .

وأشارت إبنة سهير البابلي إلى أن والدتها قد ساءت حالتها منذ 5 أيام وحدث توقف بعضلة القلب للحظات مما تسبب في جلطة وهو ما دخلت على إثره إلى غرفة العناية المركزة تحت ملاحظة الأطباء .

وتابعت أنه تمت السيطرة على الجلطة لتبدأ محاولات التعافي من آثار ومضاعفات الأزمة الصحية التي أضرت بها بشكل كبير حيث تسببت الجلطة في تدهور وضعها الصحي .

وأكدت نيفين الناقوري على أن الزيارة ممنوعة عن والدتها وأنها تدخل للاطمئنان عليها ورؤيتها لدقائق .. كما طالبت من جمهور ومحبي سهير البابلي بالدعاء لها بالشفاء .