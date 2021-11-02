هاندا ارتشيل تتصدر غلاف “ان ستايل”.. “كرم بورسين أكثر شخص يعرفني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّرت الممثلة التركية هاندا ارتشيل غلاف مجلة “ان ستايل” بنسختها التركية، وتطرّق اللقاء معها إلى الحديث عن المرأة والعنف والبيئة والأزياء، وعلاقتها بالممثل كرم بورسين.

وأظهرت هاندا جانباً من شخصيتها وهي الاهتمام بالبيئة والاستدامة، حيث قالت: “أحرص على عدم استخدام البلاستيك إلا إذا اضطررت لذلك، وعدم إهدار المياه غير الضرورية، وشراء منتجات قابلة لإعادة التدوير، وفي الوقت نفسه أفصل القمامة في منزلي عن الورق والزجاج والبلاستيك، وأجمع القمامة التي أراها عندما أكون في الإجازة أو في الغابة”.

كما تحدّثت عن الحرائق التي طالت الغابات في تركيا الصيف الماضي، وقالت إنّها أثّرت عليها بشدة: “بكيت لأيام وأنا أفكر في المخلوقات التي تضررت في تلك الكوارث”، لافتة إلى أنّها عندما حاولت المساعدة قدر استطاعتها، هدأ حزنها.

وعن أخبار العنف وضرب النساء التي تنتشر أخيراً، قالت: “أتابع أخبار العنف والتمييز ضد المرأة بحزن وقلق. وبينما تقدم كل شيء حتى الآن، فإنني مندهشة من أننا نتراجع عن هذه القضية. أعتقد أن أساس العنف والتمييز غالبًا ما يكون الافتقار إلى الحب أو التعليم”.

وعن ذوقها في الملابس قالت إنّها تفضّل القطع التي تعكس شخصيتها والتي تشعر فيها بالحرية، بدلاً من القطع التي يحددها روّاد الموضة والتي تكون موجودة عند الجميع.

أما عن علاقتها بكرم بورسين، فقالت: “بعد قضاء معظم وقتنا معاً، أصبح كرم أكثر شخص يعرفني ويفهمني. من حسن حظي أن أكون شريكة مع شخص أعرفه جيداً، وصولنا إلى مرحلة التفاهم من دون الحاجة للكلام، وهذا بالطبع ينعكس على الشاشة بطريقة مختلفة”.