شقيق ميغان ماركل بتصريح ناري جديد: حذّرت الأمير هاري من الزواج من أختي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشف الأخ غير الشقيق لميغان ماركل، توماس ماركل جونيور، في الحلقة الأولى من برنامج “Big brother VIP”، عن خفايا علاقته بشقيقته، مدّعياً أنّهما كانا مقرّبين قبل أن تتزوّج الأمير هاري وتصبح شخصيّة مشهورة، وفق ما نقل موقع “الدايلي ميل” البريطانيّ.

وذكر ماركل أنّ اللقاء الأخير الذي جمعه بأخته كان عام 2011 في جنازة جدّتهما، قبل أن تسافر ماركل إلى كندا، مؤكّداً أنّ انبهار الأخيرة بالأضواء جعل منها شخصاً آخر، إذ أثّر المال والشهرة بشكل كبير عليها.

وأضاف ماركل جونيور أنّه لا يملك أدنى فكرة عن طريقة تعارف أخته والأمير هاري، مستحضراً طريقة تعامل دوقة ساسيكس مع زوجها السابق تريفور إنغلسون، ووصفها بـ”الباردة”، إذ لم يصمد زواجهما إلّا لسنتن، وانفصلا عام 2013. وتابع أنّها هجرته رغم عشقه واهتمامه بها، وأرسلت له خاتم الزواج بالبريد، ما اعتبره تصرّفاً بارداً وقاسياً.

وأكمل بأنّ الدور سيأتي على الأمير هاري وستنفصل عنه قريباً. والفرق الوحيد بين صورهما القديمة والحالية يكمن في الابتسامة التي اختفت عن وجه هاري.

وذكر ماركل أنّه حذّر الأمير هاري من الزواج بأخته، وظهر في المقطع الترويجيّ للبرنامج يقول: “سبق أن قلت للأمير هاري بأنّها ستدمّر حياته، لأنّها سطحيّة للغاية”.

يشار إلى غياب العلاقة بين توماس ماركل جونيور وميغان التي لم تدعُه إلى عرسها الملكيّ عام 2018 بعد قطيعة 7 سنوات.