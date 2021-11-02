أحمد الفيشاوي يتعرض لهجوم لاذع بعد جلسة وشم جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان أحمد الفيشاوي انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشنّ عليه عدد من الجمهور هجوماً حاداً، بعدما نشر مجموعة صور له خلال جلسة رسم وشم جديد على أنحاء جسده وخاصة بمنطقة الرقبة.

وأرفق الصور التي نشرها عبر “انستغرام”، بتعليق قال فيه: “المزيد من الحبر مع صديقي الدائم”.

وتفاعل الجمهور مع هذه الصور، حيث أبدى بعضهم اعتراضه على رسم الوشم، ونصحوه بالتوبة بحجة أنه فعل محرم، كما نصحه البعض بإزالته قبل الموت وهو على هذه الحالة، فيما استنكر آخرون امتلاء جسده برسومات الوشم، وأكدوا أنه سيندم ندم العمر، ولم يبقَ سوى وجهه بعدما امتلأ جسمه كله به.

وكان الفيشاوي قد تصالح أخيراً مع الفنان محمد رمضان خلال مهرجان الجونة السينمائي، الذي اختتمت فاعليات دورته الخامسة في الثاني والعشرين من تشرين الأول الماضي، وذلك بعد تدخل المنتج سيف عريبي.

ونفى ما تداوله البعض حول تعاونهما في أغنية “مستر زيرو”، وقال إنّ الأغنية تخص المنتج سيف عريبي، لكن كل ما تم هو الصلح بينهما فقط.

ويُشار إلى أنّ آخر أعمال الفنان المصري كان فيلم “قمر 14″، وشاركه البطولة خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، ياسمين رئيس، أحمد مالك، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، مي الغيطي، وخالد أنور، قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.