فن ومشاهير

نجم “عراق أيدول” علي ليو يطلق أولى أغنياته.. “انت غير”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح نجم “عراق أيدول”، والفائز بلقب البرنامج في موسمه الأوّل علي ليو، أغنيته الأولى بعنوان “إنت غير”، والتي اختارها بعناية وتأنٍّ كبيرين، وتعاون فيها مع الشاعر حازم جابر، ألحان أزهر حدّاد وتوزيع حسام الدين.

الأغنية هي أوّل إصدار رسميّ لعلي بعد فوزه باللقب، وقد صوّر الكليب في العراق مع المخرج الشاب يوسف عمر، بشكل يجسّد كلمات الأغنية الرومانسيّة، التي تشبه هويّته الفنّية والنوع الذي أحبّه الجمهور به.

العمل من إنتاج شركة “Platinum Records”، وصدر عبر قناة الشركة الرسميّة في “يوتيوب”، وتخطّى المليون الأوّل خلال أيّام.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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