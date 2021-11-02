“ليلة رائعة” في الاسكندرية.. عاصي الحلاني يُطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلًا كبيرًا ليلة أمس الإثنين على مسرح مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات الدورة 30 من مهرجان الموسيقى العربية في مصر.

وقدّم عاصي خلال الحفل باقة منوعة من أجمل وأشهر أغنياته القديمة والجديدة، بالاضافة الى اغنيات للراحل عبد الحليم حافظ وذلك وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الذي حجز بطاقاته قبل نفاذها واستمتع بليلة من العمر.

وبعد الحفل شارك عاصي الحلاني المتابعين على صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي بصور من السهرة ووصفها بـ”اللية الرائعة”، فكتب: “كل الحب والشكر على هذه الليلة الرائعة والأستقبال المليء بالمحبة في الأسكندرية”.

ومن المقرر أن يحيي عاصي الحلاني حفلًا آخر ضمن فعاليات دورة هذا العام لمهرجان الموسيقى العربية، وذلك يوم 5 نوفمبر الحالي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية في القاهرة.

وكان عاصي الحلاني قد أصدر ألبومه الجديد “كل الفصول” في شهر مايو الماضي، ويتضمن الألبوم 11 أغنية منوعة بين اللون المصري، اللبناني، الخليجي، البدوي والعراقي، وهي: “حبيبي، خلص بيكفي، مغروم اه مغروم، دزلي صوتك، كل الفصول، قمر يا عيني عليها، منين اجيب العذر، مجرد حلم، غدرك مستحيل، كيف انساك، بعدو قلبي”.

كما أطلق عاصي الحلاني أغنية “حبيبي” الديو مع نجله الوليد الحلاني على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقي، وتوزيع طوني سابا، وإخراج احمد المنجد الذي قدم عاصي وابنه بصورة راقية جدًا مليئة بمشاعر الأبوة.