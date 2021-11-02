نوال الزغبي تتربع تصنيف أحلى الأغاني.. “عكس الطبيعة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل أغنية “عكس الطبيعة” للنجمة اللبنانية نوال الزغبي نجاحها في البرامج المختصة بسباق الأغنيات بعدد من البلدان العربية.

وتربّعت أغنية “عكس الطبيعة”، على تصنيف أفضل عشر أغنيات في لبنان (أحلى الأغاني) خلال أسبوعها الرابع في هذه القائمة، بحسب ما أعلن الحساب الرسمي لإذاعة وتلفزيون “أغاني أغاني”، مشيرًا إلى أنها الأغنية التي حصدت على أعلى نسبة تصويت من الجمهور منذ دخول التصنيف الذي يُعدّ أسبوعيًا.

أغنية “عكس الطبيعة” من كلمات أحمد حسن رؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم، وتُعد الرئيسية في ألبوم نوال الزغبي الجديد الذي يحمل نفس الاسم، والكليب من إخراج المبدع فادي حداد.

الجدير ذكره أن كليب “عكس الطبيعة” حصد خلال أسبوعين فقط أكثر من 4.7 مليون مشاهدة على قناة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.