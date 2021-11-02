شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف وصابر الرباعى ونجوى كرم ينعون صباح فخرى: " خسارة للطرب الأصيل " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن، على نعى الفنان السورى القدير صباح فخرى، الذي توفي صباح اليوم عن عمر ناهز 88 عاماً، والملقب بـ "صناجة العرب" وهو أحد أعلام الغناء العربى.

ونشر سطان الطرب الفنان جورج وسوف عبر حسابه على انستجرام، صورة للراحل صباح فخرى، وعلق عليها:" غاب الكبير ... سوريا حزينة ومتذوقي الفن الاصيل في العالم العربي حزينين وانا حزين لروحك سلام".



جورج وسوف ينعى صباح فخرى

فيما قال الفنان صابر الرباعى عبر حسابه على انستجرام:" نشاطركم الأحزان للعملاق الكبير صباح فخري رحمه الله .. ولكم من بعده طول البقاء وإنا لله وإنا إليه لراجعون".



صابر رباعى

وعبر الفنانة نجوى كرم عن حزنها، ونشرت تنعى الفقيد صباح فخرى، عبر حسابها على تويتر:"قائله:" خسارة ما بتتعوّض لكلّ بلاد الشام والطرب الأصيل .. الله يرحم الأستاذ صباح فخري مدرسة القدود الحلبية".



نجوى كرم

ونعت نقابة الفنانين السوريين اليوم الثلاثاء، الفنان السوري صباح فخري الذي توفي عن عمر ناهز 88 عاماً، والملقب بـ "صناجة العرب" هو أحد أعلام الغناء العربى، وسجّل نحو 160 لحناً بين أغنية وقصيدة ودور وموشّح وموال، وحقق رقماً قياسياً بعد غنائه على المسرح 10 ساعات متواصلة دون استراحة، فى حفل بمدينة كاراكاس الفنزويلية عام 1968.

والفنان الراحل من مواليد حلب 1933 حاصل على وسام الاستحقاق السورى من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن.

كما شغل مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية وضرب الرقم القياسى فى الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.