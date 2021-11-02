شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاده الـ 61 .. مدحت صالح .. اسمه الحقيقى محمد وتزوج 4 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الثلاثاء المطرب الكبير مدحت صالح بعيد ميلاده الـ61، حيث إنه من مواليد 2 نوفمبر 1960، بدأ مشواره الفني فى سن الطفولة عندما تم تقديمه لأبله فضيلة ليغنى في برنامجها، واسمه الحقيقى "محمد"، وأطلق عليه الملحن الكبير حلمى بكر اسم مدحت.

واحتفالا بعيد ميلاده يسرد ”الخليج 365”، محطات من حياته وهى:

تخرج الفنان مدحت صالح من جامعة الأزهر بعدها تفرغ للغناء وسجل أولى أغانيه بعنوان "أكيد"، في نفس الفترة غنى في أحد الحفلات التي حضرها رئيس الجمهورية أغنية "ياجريد النخل العالى" نال بعدها شهرة واسعة وأصبح من نجوم الصف الأول.

دخل مجال التمثيل بالتليفزيون والسينما والمسرح، ومن أعماله مسلسل "زهرة وأزواجها الخمسة" ومؤخرًا دوره فى مسلسل "أبو العروسة"، أما عن أدواره المسرحية، فشارك فى مسرحية "حزمنى يا" مع فيفى عبده ومحمد هنيدى.

تألق في الغناء الدرامي حيث استعان به عدد كبير من المخرجين ليغنى تترات مسلسلاتهم، وبعض أغانى أفلامهم، ومنها أفلام "شورت وفانلة وكاب"و"حرب أطاليا" و"أمير الظلام"و "مافيا" وغيرها.

تزوج للمرة الأولى “ليلى صديق” شقيقة زوجة لاعب الكرة الكابتن فاروق جعفر، ورزق منها بـ"رانيا وأدهم"، ثم الفنانة “سمية الألفي” لمدة عامين وكان يصغرها بسبعة أعوام، والفنانة شيرين سيف النصر التى استمر زواجه بها أربعة أشهر فقط، بينما كان زواجه الأخير من الشاعرة نورا الباز.