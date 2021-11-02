شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين تترك منزل شقيقها ورسالة صوتية تؤكد إصرارها على الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثالثة من حكاية "حكايتى مع الزمان"، من مسلسل "إلا أنا" الذى يعرض على قناة DMC، باختفاء ميرفت أمين من منزل شقيقها أشرف زكى، خاصة أنها تعرضت لضغط من عائلتها وأبنائها للرجوع لبيتها وزوجها أحمد خليل، والذى طلبت منه الطلاق بعد زواج دام لأكثر من 36 عاماً.

وأرسلت ميرفت أمين رسالة عبر تطبيق واتساب لأبناءها، وأكدت لهم أنها ستظل ثابتة على موقفها، وأنها ستمضى في إجراءات الطلاق من أبيهم، حتى لو لزم الأمر لإقامة دعوة قضائية للخلع ضده .

وفى مفاجأة ذهب عزيز لمنزل زوجته ميرفت أمين، وطلب منها أن تعود معه لمنزلهما، لتؤكد له أنها مصممة على الطلاق، وقالت له "كنت فاكرة أنك جاى تصالحنى" اتاريك جاى تهنى تانى، وطلبت منه أن يذهب، ليقول لها، أنا كنت فاكر انك هتعقلى لكن مصرة على الطلاق، انا حذرتك، وتركها وذهب في ذهول من إصرارها.

"حكايتى مع الزمان" هي الحكاية الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، وهى بطولة ميرفت امين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، مارتينا عادل، أحمد جمال سعيد، أحمد والي، رحاب عرفه، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جودة، هايدي رفعت، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى حول المشاكل الأسرية.