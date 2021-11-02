شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تطبق حكاية"حتة من القمر" فى الواقع .. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة لقاء الخميسى، على دعم البنات اللاتى يعانين من "وحمة" كبيرة فى وجههم، ويتعرضن للمضايقات والتنمر، وهو ما تناقشه لقاء فى حكاية "حتة من القمر"، من مسلسل "زى القمر"، والتى تعرض حاليا على قناة CBC.

ونشرت لقاء، صور البنات عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وعلقت على هذه الصور قائلة:" وعن حلاوتك يا حتة من القمر".

وتقدم لقاء الخميسي في حكاية " حتة من القمر"، معاناة شابة لديها "وحمة" كبيرة في وجهها، وما تتعرض له من مضايقات وتنمر و الحكاية " ضمن أحداث مسلسل "زى القمر"، بطولة كل من: الفنانة لقاء الخميسى ومحمد العمروسى، وتقدم لقاء الخميسي في الحدوتة معاناة شابة لديها "وحمة" كبيرة في وجهها، وما تتعرض له من مضايقات وتنمر، وحكاية "حتة من القمر" من بطولة لقاء الخميسي وعايدة رياض ومحمد العمروسي وجيلان علاء، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وتعرض حكاية "حتة من القمر" من السبت للأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء، على قناة cbc، على أن تعاد في الساعة 2:30 صباحا، و12 ظهرا، أما قناة cbc دراما، فتعرض الحكاية في تمام الساعة 11 مساء.