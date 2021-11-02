نسرين طافش تنعي صباح فخري بموال “اللؤلؤ المنضود” بصوتها.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - حرصت الفنانة السورية نسرين طافش على نعي مواطنها الفنان صباح فخري الذي توفي اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

غير ان نسرين طافش نعت الفنان الرحل بطريقتها الخاصة حيث اعادت نشر مقطع فيديو لغنائها موال “اللؤلؤ المنضود”.

وعلقت نسرين طافش على الفيديو كاتبة: “رحل عنا ملك الطرب و الأصالة في سوريا و العالم العربي .. ابن حلب الشهباء الفنان القدير الأسطورة صباح فخري .. الذي دخل موسوعة جينيس عن جدارة بعد تاريخ حافل .. ستبقى القدود الحلبية و الموشحات الأندلسية و المواويل التراثية التي غناها تشهد له بموهبة قل نظيرها في العالم

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وتابعت “أطربنا في يا مال الشام ، خمرة الحب ، سلطان الملاح ، يا صاح الصبر و غيرها الكثير ..”.

واضافت “أعيد نشر فيديو قديم لموال اللؤلؤ المنضود من أجمل ما غنى صباح فخري اهداء الى روحه الطيبة عسى ان تحلق بسلام

تعازي لنجله أنس صباخ فخري و لذويه جميعا

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