أليك بالدوين يعاني من إضطراب ما بعد الصدمة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - كشفت ” هيلاريا بالدوين ” زوجة النجم الأمريكي ” أليك بالدوين ” في تصريحات لصحيفة التلغراف البريطانية عن معاناة زوجها من إضطراب ما بعد الصدمة بعد الحادث الذي شهده موقع تصوير فيلم ” راست ” بالولايات المتحدة .

حيث أطلق أليك بالدوين أثناء التصوير ضمن أحداث العمل ومشهد إطلاق نار طلقة رصاص أدت إلى مقتل مديرة التصوير ” هالينا هاتشينز ” وإصابة المخرج .

وأشارت زوجة أليك بالدوين إلى أنها أحضرت زوجها وأطفالها الستة إلى ريف فيرمونت في محاولة منها للحد من معاناته من إضطراب ما بعد الصدمة وشعوره بالفزع .

فقالت : ” ما حدث لأليك شيء مؤلم حقاً ومروع وأنا أحاول الحد من اضطراب ما بعد الصدمة ” .. مضيفة أنه يحتاج لها للعناية به وبصحته العقلية .

وتابعت هيلاريا بالدوين بأنها تأمل في أن يستأنف أليك بالدوين مسيرته في التمثيل إلا أنها ليست متأكدة متى .