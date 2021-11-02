كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية ” نوال الزغبي ” متابعيها عبر حسابها على موقع التغريدات تويتر بصورة تجمعها بإبنها ” جورجي ” وذلك في الظهور الأول له .
وظهرت نوال الزغبي في الصورة وهي تحتضن إبنها الذي صار شابا وأشارت في تعليقها عليها إلى أنه وافق للمرة الأولى على أن يلتقط صورة معها وتشاركها على السوشيال ميديا .
فكتبت في تعليقها قائلة : ” صار شاب .. الله يحمي كل أولاد العالم .. أول مرة جورجي بيقبل يتصور ” .
ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين أشاروا في تعليقاتهم عليها إلى وجه الشبه الكبير بين الفنانة نوال الزغبي وبين نجلها جورجي .
كانت هذه تفاصيل خبر ” صار شاب ” .. نوال الزغبي برفقة نجلها جورجي في الظهور الأول له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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