” صار شاب ” .. نوال الزغبي برفقة نجلها جورجي في الظهور الأول له

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية ” نوال الزغبي ” متابعيها عبر حسابها على موقع التغريدات تويتر بصورة تجمعها بإبنها ” جورجي ” وذلك في الظهور الأول له .

وظهرت نوال الزغبي في الصورة وهي تحتضن إبنها الذي صار شابا وأشارت في تعليقها عليها إلى أنه وافق للمرة الأولى على أن يلتقط صورة معها وتشاركها على السوشيال ميديا .

فكتبت في تعليقها قائلة : ” صار شاب .. الله يحمي كل أولاد العالم .. أول مرة جورجي بيقبل يتصور ” .

ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين أشاروا في تعليقاتهم عليها إلى وجه الشبه الكبير بين الفنانة نوال الزغبي وبين نجلها جورجي .



This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Statushttps://twitter.com/NawalElZoghbi/status/1455456458229919748?ref_src=twsrc%5Etfw