شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد سعيد لأغلى من قلبى .. رسالة حميد الشاعرى لزوجته فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم حميد الشاعرى بعيد ميلاد زوجته صوفيا رشاد، حيث نشر صورة تجمعه معها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وعلق عليها:"عيد ميلاد سعيد لأغلى من قلبى، ليرد عليه أصدقائه معلقين على تهنئته لزوجته:"ربنا يحفظكم ويبعد عنكم كل شر".



بوست حميد الشاعرى

يذكر أن النجم حميد الشاعرى قد حل ضيفا على برنامج ملوك الترند الذى يعرض على تليفزيون الخليج 365 ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله وصرح خلال لقائه بالبرنامج انه لايهوى التمثيل ولايجيده وأكد على ان التمثيل له ناسه وان اتجاه للتمثيل جاء في فترة كان موقوفا فيها عن الغناء من قبل نقابة المهن التمثيلية وحتى لايبتعد عن الغناء اتجه للغناء داخل الاعمال الفنية التي شارك فيها

وعن رأيه فى أغانى المهرجانات، قال الشاعرى في اللقاء ، إنه يهوى هذا الفن وسماعه، ومن الممكن أن يقوم بتقديم دويتو مع صوت قوى فيهم منهم على سبيل المثال المطرب عمر كمال.

يذكر أن النجم حميد الشاعرى يستعد لتسجيل ديو غنائى جديد يجمعه بالنجم محمد منير فى أغنية من ألحان فارس فهمى، وكلمات رضا المصرى، وتوزيع نديم الشاعرى بعنوان "مين يستاهلك"، وهذا هو الديو الثانى الذى يجمعهما سويًا بعد ديو "أكيد" الذى تم تقديمه عام 1986.

يذكر أن آخر أعمال حميد الشاعرى كانت مشاركته فى كليب "زحمة الأيام"، الذى جمعه بنجوم التسعينيات وهم مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، وهى من كلمات سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعرى، والكليب إخراج ياسين حسن.

وتحمل أغنية "زحمة الأيام" فى مغزاها الكثير من المعانى الإنسانية، كما توصّف حالة اجتماعية تلمس كل شرائح المجتمع، وتتماشى مع الأجيال المختلفة، كما تعد الأغنية آخر أعمال الراحلين الشاعر سامح العجمى والملحن أشرف سالم، ولهما الكثير من الأعمال المميزة والناجحة التى تركت بصمة لدى الجمهور، وقام بتوزيع الأغنية الموزع الشاب نديم الشاعرى.