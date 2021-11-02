شكرا لقرائتكم خبر عن مي كساب بصورة من الحرم الشريف مع زوجها أوكا: "النفسية محتاجة سفرية زي دي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة مي كساب صورة قديمة لها مع زوجها مطرب المهرجانات أوكا، وظهرا بالصورة بملابس الإحرام خلال أدائهم فريضة الحج من قبل، وعلقت علي الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :"النفسية محتاجة سفرية زي دي حالا آه والله من قلبي من قلبي"، ومن جانبها علقت الفنانة وفاء عامر قائلة :"كلنا اللهم لا تحرمنا"، كما كتبت الفنانة أمينة :"اه اللهم عودة ".



مي كساب

وكانت الفنانة مى كساب قد أعربت عن غضبها الشديد، من شائعة انفصالها عن زوجها مطرب المهرجانات أوكا، وكتبت مى عبر حسابها على تويتر، قائلة:" زهقت منكم بجد مش عارفه عاوزين تطلقونا ليه يخرب بيت التريند على الريتش اللي من يوم ما طلع ما شفناش خير اتقو الله أنا عندي ٣ عيال وأهلنا بيزعلوا علينا وجمهور أرقي منكم برضه بيزعل علينا ربنا يشفي بجد"

وكتبت لها الفنانة المعتزلة حنان ترك ، قائلة:" حبيبتي ربنا يحفظكم ويسعدكم ويبعد عنكم كل شر اللهم امين".

وآخر أعمال الفنانة مى كساب حكاية "عقبال عوضك" من الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر"من إخراج معتز حسام، وتظهر مى فى دور مدرسة رياضيات وتناقش فكرة تأخر الزواج فى إطار درامى مشوق، والعمل من إنتاج مها سليم وسينرجى، وشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب.

كما يتعاون الملحن والشاعرعزيز الشافعي، مع الفنانة مي كساب في أغنيتين في ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "أنا ماما"، سواء بالكلمات أو الألحان، ومن توزيع توما، والاغنتين يحملان اسم "يا مسافر"، و "قطة".