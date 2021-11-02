شكرا لقرائتكم خبر عن رامى بركات الأخ غير الشقيق لهيثم زكى يحتفل بزفافه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل رامى عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكى، بحفل زفافه، وتداول رواد السوشيال ميديا صور من حفل الزفاف.

ومن قبل أعلن رامى خطوبته الأولى من فتاة ذات أصول تركية، في شهر أكتوبر 2020، حيث نشر وقتها صور من الحفل عبر حسابه على فيس بوك، وظهرت صورة والدته هالة فؤاد تزين الحائط فى الخلفية، وبعد مرور 4 شهور، أعلن والده الانفصال دون كشف أي تفاصيل.



رامى يحتفل بزفافه



رامى يحتفل بزفافه



رامى يحتفل بزفافه

رامي بركات شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد التي رحلت عن دنيانا يوم 10 مايو عام 1993 بعد صراع مع المرض، وكانت سبق وتزوجت الفنان الراحل أحمد زكي، وأنجبت نجلها "هيثم"، ثم انفصلت عنه وتزوجت رجل الأعمال عزالدين بركات، وأنجبت ابنها "رامي"، ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي بشكل مفاجئ يوم 7 نوفمبر عام 2019.