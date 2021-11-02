شكرا لقرائتكم خبر عن نجم سوريا صباح فخرى.. 8 معلومات لم تعرفها عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 1 - رحل الفنان السوري صباح فخري، عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 88 عاماً، والملقب بـ "صناجة العرب" وصباح فخري هو أحد أعلام الغناء العربى، وسجل نحو 160 لحناً بين أغنية وقصيدة وموشح وموال.

2 - ولد صباح فخري فى 2 مايو عام 1933 في مدينة حلب بسوريا و اسمه الحقيقي "صبحي أبو قوس" درس الموسيقى فى سن مبكرة في معهد حلب للموسيقى ثم فى معهد دمشق، وتخرج من معهد الموسيقى الشرقى عام 1948.

3- من أشهر أغانيه "مالك يا حلوة مالك" و"خمرة الحب اسقنيها" و"قدك المياس"، و"يا طيرة طيري يا حمامة"، و"آه يا حلو"، وابعتلى جواب، واشترك مع الفنانة وردة الجزائرية فى المسلسل الاستعراضي اللبناني الوادي الكبير عام1970.





4 - حاصل على وسام الاستحقاق السورى من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن

5 - كما شغل مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية

6 - وضرب الرقم القياسى فى الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968

7 - لحن وغنى العديد من القصائد العربية للشعراء أبي الطيب المتنبي، أبو فراس الحمداني.



صباح فخرى

8 - كما غنى في كثير من المهرجانات الأردن "جرش"، لبنان، العراق (مهرجان الربيع في الموصل عام 1979 ولعدة سنوات)، تونس "قرطاج، سوسه ، حلق الواد، صفاقص" المغرب "فاس"، مصر"مهرجان الموسيقى العربية"، فرنسا ".

أخر ظهور للفنان السوري الراحل صباح فخري

أقام صباح فخري حفلات غنائية في بلدان عربية وأجنبية كثيرة وطاف العالم وتربّع على عرش فن الغناء والقدود الحلبية، والذي ظهرت موهبته في العقد الأول من عمره، ودرس الغناء والموسيقى مع دراسته العامة في تلك السن المبكرة في معهد حلب للموسيقى، وبعد ذلك في معهد دمشق.

تشييع جثمان صباح فخرى بعد صلاة ظهر غد ودفنه فى مقبرة الدحداح بدمشق

أعلنت نقابة الفنانين السوريين عن مكان وموعد تشييع جثمان الفنان السورى الراحل صباح فخرى، الذى فارق عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 88 عاما، حيث كتب الحساب الرسمي للنقابة في بيان لها لنعيه عبر حسابها بموقع "فيس بوك" "وداعاً الهرم السورى صباح فخرى.. توفّى الفنان صباح فخرى صباح اليوم الثلاثاء الساعة 9:00 صباحاً فى مشفى الشامى بدمشق".

وتابعت "وسيشيّع جثمانه الطاهر غداً عند صلاة الظهر ويُدفن فى دمشق ( مقبرة الدحداح ).. وسنوافيكم لاحقاً بمواعيد وأماكن الصلاة عليه والتعزية ..إنا لله وإنا إليه راجعون".

وداعا مطرب موسوعة جينيس.. رحيل الفنان السورى صباح فخري (إنفوجراف)

أول مطرب عربى ينضم لموسوعة جينيس بعد غنائه على المسرح 10 ساعات متواصلة دون استراحة، فى حفل بمدينة كاراكاس الفنزويلية عام 1968.