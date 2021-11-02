شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مخرجون يفوزون بجائزة عصام السيد من 40 تقدموا للمسابقة بشرم الشيخ المسرحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته السادسة برئاسة المخرج مازن الغرباوي وللسنة الثالثة 3 جوائز للمخرجين الشباب " جائزة العمل الأول " المعروفة باسم المخرج عصام السيد الذي يقوم بدعمها ماديا ، وهي جائزة تقدم تشجيعا لحركة المسرح الشبابي ودعما للمخرجين أصحاب التجارب الأولى وفاز بها في المركز الأول عادل مبروك عن عرض "تريفوجا" ، وفي المركز الثاني سعيد على سالمان بعرض "مرساة فى محيط هيستيرى" أما المركز الثالث فحصل عليها محمود حسن جراتسي بعرض "دون كيشوت" .



الفائزون بجائزة عصام السيد

وتكونت لجنة تحكيم جائزة العمل الأول من الأستاذ الدكتور أحمد مجاهد والأستاذ الدكتور أيمن الشيوي والدكتورة الفنانة سماح السعيد ، وكان قد تقدم لتلك المسابقة 40 مخرج بتجاربهم وعروضهم المسرحية .

المهرجان يكرم خلال دورته المقبلة 9 شخصيات مسرحية ما بين المصرية والعربية والدولية فخلال حفل الافتتاح ستكرم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب من مصر، كما سيتم تكريم داوود حسين من الكويت، وتكريم محمد سيف الأفخم من الإمارات باعتباره الشخصية المسرحية العربية، وكذلك تكريم مارك بيسون من "بلجيكا" باعتباره الشخصية المسرحية الدولية.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ، ورئيسه ومؤسسه الفنان مازن الغرباوي ، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في الفترة ما بين 6 إلى 11 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.