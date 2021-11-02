شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم وهيفاء وهبى ونادين نجيم ينعين صباح فخرى:"وداعًا ملك ملوك الطرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم ونجمات الفن، على نعى الفنان السورى الراحل صباح فخرى، الذي توفي عن عمر ناهز 88 عاماً، والملقب بـ "صناجة العرب" وهو أحد أعلام الغناء العربى.

وغردت النجمة نانسى عجرم، قائلة:" صحيح الموت غيَّبك بالجسد، بس ما رح يقدر يغيبك من ذاكرتنا و ذاكرة الفن والطرب العربي الاصيل وداعاً ملك ملوك الطرب"، وكتبت النجمة هيفاء وهبى، قائلة:"وداعاً الفنان الكبير لروحك الرحمة والسلام إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون".



نانسى عجرم



هيفاء وهبى

وقالت النجمة نادين نجيم:" خسارة كبيرة رحيل العملاق صباح فخري بس الفن والسيرة الفنية والتاريخ ما بيموتوا بضلوا عايشين بذاكرة الناس الله يرحمك وتعازينا الحارة للشعب السوري والعربى".



نادين نسيب نجيم

وقالت الفنانة كارمن لبس:"عملاق من عمالقة الفن العربي ووجه ساطع في سماء الغناء لن يتكرّر ولن يُمحى من تاريخنا وثقافتنا الرحمة لروحك صباح فخري وتعازيى الحارة لأهل سوريا خاصة ".



كارمن لبس

كما نعته النجمة سلاف فواخرجى وداعا صباح فخري، كنت وستبقى فخراً لنا أيها السوري الكبير، رمزاً نتغنى ونتكنى به، مدرسة في الإبداع والأصالة، أسطورة فيها من الحقيقة والخيال كل الجمال كل الجمال".



سلاف فواخرجى

ونعت نقابة الفنانين السوريين اليوم الثلاثاء، الفنان السوري صباح فخري الذي توفي عن عمر ناهز 88 عاماً، والملقب بـ "صناجة العرب" هو أحد أعلام الغناء العربى، وسجّل نحو 160 لحناً بين أغنية وقصيدة ودور وموشّح وموال، وحقق رقماً قياسياً بعد غنائه على المسرح 10 ساعات متواصلة دون استراحة، فى حفل بمدينة كاراكاس الفنزويلية عام 1968.

والفنان الراحل من مواليد حلب 1933 حاصل على وسام الاستحقاق السورى من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن.

كما شغل مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية وضرب الرقم القياسى فى الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.