شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى مع ابنها جورج فى آخر ظهور لهما: "صار شاب.. أول مرة بيقبل يتصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة نوال الزغبى صورة جديدة لها مع ابنها جورج فى ظهور نادر له، وعلقت على الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، "صار شاب الله يحمى كل أولاد العالم.. أول مرة جورجي بيقبل يتصوّر"، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من متابعي نوال فور نشرها، وركزت الكثير من التعليقات علي الشبه الكبير بينهما.



نوال الزغبي وابنها



نوال الزغبي

وكانت وصفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى، حفلها الغنائى الذى أحيته فى العاصمة العراقية بغداد، أنه ليلة من العمر ووقفة تاريخية، وقالت "شكرا العراق شكرا الجمهور العراقى الرائع فعلا انتم جمهور عكس الطبيعة".

ونشرت نوال صور من حفلها الفنى، عبر حسابها الرسمى بتويتر، وعلقت "ليلة من العمر ووقفة تاريخية مرسّخة بمسيرتي الفنية شكرا، العراق شكرا الجمهور العراقي الرائع فعلا انتم جمهور عكس الطبيعة".

وطرحت مؤخرا نوال الزغبى أحدث أغانيها على "يوتيوب" والتي تحمل اسم "عكس الطبيعة" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف قاسم .

وكانت النجمة اللبنانية نوال الزغبي قد كشفت عن اسم ألبومها الجديد والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، كما أعلنت فى تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" عن اسم الألبوم وهو "عكس الطبيعة"، ويتضمن الألبوم 4 أغنيات، من بينها أغنيتان باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأغنية باللهجة الخليجية، تصوّرها جميعها على طريقة الفيديو كليب.

وأحيت النجمة نوال الزغبى مؤخرا حفلا غنائيا بسوريا، ونشرت صورة بوستر الحفل عبر حسابها على إنستجرام، كما أعرب متابعوها عن سعادتهم لذلك الحفل متمنين إقامة حفل غنائى في لبنان أيضًا.