شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان صباح فخرى بعد صلاة ظهر غد ودفنه فى مقبرة الدحداح بدمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة الفنانين السوريين عن مكان وموعد تشييع جثمان الفنان السورى الراحل صباح فخرى، الذى فارق عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 88 عاما، حيث كتب الحساب الرسمي للنقابة في بيان لها لنعيه عبر حسابها بموقع "فيس بوك" "وداعاً الهرم السورى صباح فخرى.. توفّى الفنان صباح فخرى صباح اليوم الثلاثاء الساعة 9:00 صباحاً فى مشفى الشامى بدمشق".

وتابعت "وسيشيّع جثمانه الطاهر غداً عند صلاة الظهر ويُدفن فى دمشق ( مقبرة الدحداح ).. وسنوافيكم لاحقاً بمواعيد وأماكن الصلاة عليه والتعزية ..إنا لله وإنا إليه راجعون".



صباح فخري

والفنان الراحل حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديرا لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل، كما شغل مناصب عدة، فانتخب نقيبا للفنانين السوريين، ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب، ومديرا لمهرجان الأغنية السورية، وضرب الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.

ومن العلامات الفارقة في مسيرته الكبيرة أنه ضرب أكبر رقم قياسي من خلال غنائه على المسرح مدّة تتجاوز عشر ساعات متواصلة دون استراحة في مدينة كاراكاس الفنزولية عام 1968.