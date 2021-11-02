شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن والغناء فى حفل زفاف ابنة حجاج عبدالعظيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان الكبير حجاج عبد العظيم بزفاف ابنته دنيا على المهندس أحمد عبد الفتاح، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة االسادس من أكتوبر، وحضر الحفل مجموعة من نجوم الفن والغناء منهم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا، والمخرج الكبير محمد النقلى وزوجته والفنان الشاب أحمد النقلى، والمنتج محمود شميس وزوجته وابنته، والفنان مجدى كامل وزوجته الفنانة مها أحمد، بالإضافة إلى الفنانين عبير منير وشريف باهر وإيمى طلعت زكريا وياسمين رحمى، والكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن باليوم السابع ورئيس تحرير عين المشاهير.