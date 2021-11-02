شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة ونسرين طافش ويارا ينعين صباح فخرى: "رحل الأسطورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت كل من الفنانة كارول سماحة و الفنانة نسرين طافش و الفنانة يارا، الفنان السورى الراحل صباح فخرى، الذي توفي عن عمر ناهز 88 عاماً، والملقب بـ "صناجة العرب" وهو أحد أعلام الغناء العربى.

وغردت نسرين طافش: قائلة" رحل عنا ملك الطرب والأصالة في سوريا و العالم العربي ابن حلب الشهباء الفنان القدير الأسطورة صباح فخري .. الذي دخل موسوعة جينيس عن جدارة بعد تاريخ حافل .. ستبقى القدود الحلبية والموشحات الأندلسية والمواويل التراثية التي غناها تشهد له بموهبة قل نظيرها في العالم".



نسرين طافش

وكتبت يارا، قائلة:" يا ربي على الخبر الحزين والله صعب صعب رحيل الكبارالله يرحموا يا رب ويصبر عائلته وجمهوره ويصبرنا سيبقى وفنّهُ خالداً في ذاكرتنا".



يارا

وقالت كارول سماحة: "وداعا المطرب الكبير صباح اتقدم بأحر التعازى من الشعب السوري الحبيب والعالم العربي أجمع الله يرحمه".



كارول سماحة

ونعت نقابة الفنانين السوريين اليوم الثلاثاء، الفنان السوري صباح فخري الذي توفي عن عمر ناهز 88 عاماً، والملقب بـ "صناجة العرب" هو أحد أعلام الغناء العربى، وسجّل نحو 160 لحناً بين أغنية وقصيدة ودور وموشّح وموال، وحقق رقماً قياسياً بعد غنائه على المسرح 10 ساعات متواصلة دون استراحة، فى حفل بمدينة كاراكاس الفنزويلية عام 1968.

والفنان الراحل من مواليد حلب 1933 حاصل على وسام الاستحقاق السورى من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن.

كما شغل مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية وضرب الرقم القياسى فى الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.