شكرا لقرائتكم خبر عن آخر ظهور للفنان السوري الراحل صباح فخري قبل وفاته عن 88 عامًا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقد الفن العربي نجم كبير من طراز خاص، صباح اليوم هو الفنان صباح فخري عن 88 عاما، والذي يعد واحد من أعلام الغناء العربى، اشتهر في أنحاء الوطن العربي والعالم وفي السجلات العالمية للمطربين كواحد من أهم مطربي الشرق.



صباح فخري

أقام صباح فخري حفلات غنائية في بلدان عربية وأجنبية كثيرة وطاف العالم وتربّع على عرش فن الغناء والقدود الحلبية، والذي ظهرت موهبته في العقد الأول من عمره، ودرس الغناء والموسيقى مع دراسته العامة في تلك السن المبكرة في معهد حلب للموسيقى، وبعد ذلك في معهد دمشق.



صلاح فخري وابنه



صباح فخري





وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فور وفاته، صور لأخر ظهور له مع ابنه ومع زوجته، إضافة لصور من تكريماته الأخيرة، كما تم تداول صورة له أمام إحدي المطاعم بسوريا.



صباح فخرى صباح فخرى





والفنان الراحل حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديرا لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل، كما شغل مناصب عدة، فانتخب نقيبا للفنانين السوريين، ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب، ومديرا لمهرجان الأغنية السورية، وضرب الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.

ومن العلامات الفارقة في مسيرته الكبيرة أنه ضرب أكبر رقم قياسي من خلال غنائه على المسرح مدّة تتجاوز عشر ساعات متواصلة دون استراحة في مدينة كاراكاس الفنزولية عام 1968.