خاص| أشرف زكي يكشف تطورات حالة سهير البابلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية، تطورات حالة الفنانة سهير البابلي بعد تعرضها لأزمة صحية نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات.

وقال زكي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الفنانة الكبيرة سهير البابلي تعرضت لنوبة سكر، ما أدى إلى نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة، والحمد لله حاليا هي أحسن وحالتها الصحية مستقرة".

كانت الفنانة حلا شيحة، طالبت الجمهور بالدعاء للفنانة سهير البابلي بعد تعرضها لأزمة صحية، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "جميلة الجميلات قلباً وقالباً السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي، أدعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله، وأسألكم الدعاء لها. أذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، واشْفِها أنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا".

يذكر أن أخر أعمال سهير البابلي مسلسل "قلب حبيبة" عام 2005، مع فتحي عبدالوهاب، أحمد خليل، وجومانا مراد وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ علي عبدالقوي الغلبان، وﺇﺧﺮاﺝ خيري بشارة.