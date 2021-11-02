لماذا أمرت إسرائيل بحرق ألبومات صباح فخري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

عام 1973 أعلنت السلطات الإسرائيلية الحرب على المطرب السوري صباح فخري، وأصدرت قرارها بحرق كل ألبوماته، ومنعه من الحفلات، لماذا حدث ذلك؟ سؤال تجدد مع رحيل حارس القدود والموشحات المطرب السوري الكببر، عن عمر يناهز 88 عاما.

وتعود الواقعة حسب ما جاء في كتاب "صباح فخري سيرة وتراث" الصادر في مارس 2019 للكاتبة السورية شذا نصار، إلى أول أيام حرب أكتوبر 1973، إذ خرج الفنان صباح فخري عبر إذاعة حلب، وألقى الأذان في أثناء الحرب "حي على الجهاد، حي على الجهاد، الله أكبر"، وهو ما استفز السلطات الإسرائيلية، وقامت بإصدار أمر بحرق ألبوماته في الشوارع.

ومن جانبه قام "صباح" بإعداد أغنية وطنية مع إبراهيم جودت، وقدمها في بث مباشر إذاعة حلب، وتقول كلماتها "وطني ونذرت له العهد، بدمي وبذلت له الجهد، أقسمت له قلبا ودما، ليكون المجد له عقدا".

وكشفت الكاتبة أن الفنان الراحل الذي يعد من أوائل المطربين الذين قاموا برفع الأذان، ولد لأب منشدا صوفيا، وكانت والدته من أسرة دينية ذات تقاليد في الإنشاد الديني، ودرس في صباه في المدرسة القرآنية في حلب، حيث تعلم مبادئ اللغة العربية وعلوم البيان والتجويد والدين الإسلامي، حتى عام 1947.

وعمل صباح فخري في شبابه موظفا في وزارة الأوقاف، وكان مؤذنا في جامع الروضة في حلب.

وأعلنت وزارة الثقافة ونقابة الفنانين في سوريا، وفاة المطرب صباح فخري، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 88 عاما، ويعد الراحل من رواد الموسيقى العربية، وأول مطرب عربي يدخل موسوعة جينيس.

ولد صباح فخري في الثاني من مايو عام 1933، بمدينة حلب السورية، اسمه الحقيقي صبحي أبو قوس ولكن سمي صباح فخري، نسبة إلى الشاعر السوري فخري البارودي الذي رعى موهبته.

درس صباح فخري الموسيقى الشرقية والموشحات في معهد دمشق للموسيقى الشرقية، وأخذ على عاتقه إعادة إحياء التراث الموسيقي الشرقي بعد تخرجه، وجاب مختلف دول العالم سفيرًا للموسيقى العربية القديمة.

لحّن صباح فخري وغنى الجيّد من القصائد العربية، "لأبي الطيب المتنبي وأبي فراس الحمَداني ومسكين الدارمي، وابن الفارض والروّاس، وابن زيدون، وابن زهر الأندلسي، ولسان الدين الخطيب.

وغنى صباح لشعراء معاصرين مثل: فؤاد اليازجي، وأنطوان شعراوي، د.جلال الدهّان، ود. عبد العزيز محي الدين الخوجه، وعبد الباسط الصوفي، وعبد الرحيم محمود، وفيض الله الغادري، وعبد الكريم الحيدري.

من أشهر أغاني صباح فخري: "قل للمليحة، يا حادي العيس، ومالك يا حلوة مالك، وخمرة الحب، ويا طيرة طيري، وفوق النخل، وقدك المياس، ويا مال الشام، وموشحات، يا شادي الألحان، وابعتلي جواب، وآه يا حلو" وغيرها.