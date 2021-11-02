هاجر الشرنوبي: "بيتي كله غرق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت الفنانة هاجر الشرنوبي، عن تعرضها لأزمة بعد عودتها من تصوير أحد الأعمال التي تشارك بها، فجر اليوم الثلاثاء.

وكتبت هاجر، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "راجعة من التصوير الفجر مش شايفة، بفتح باب البيت لقيت بيتي كله غرق، لا حول ولا قوة إلا بالله".

يذكر أن أخر أعمال هاجر الشرنوبي مسلسل "الحرير المخملي" والذي عُرض على منصة "Viu"، بطولة النجوم: مصطفى فهمي، مها أبو عوف، داليا مصطفى، أحمد وفيق، أحمد سعيد عبد الغني، ولاء الشريف، دنيا عبد العزيز، هالة فاخر، ومحمد الصاوي وغيرهم، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد أبو زيد توفيق وإخراج أحمد حسن.

كما شاركت ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" حكاية "بيت عز" مع النجوم: سهر الصايغ، أحمد الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، وتامر نبيل وغيرهم.