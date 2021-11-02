اسمه الحقيقي وغنائه 10 ساعات متواصلة على المسرح.. من هو صباح فخري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت وزارة الثقافة ونقابة الفنانين في سوريا، وفاة المطرب الكبير صباح فخري، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 88 عاما، ويعد الراحل من رواد الموسيقى العربية، وأول مطرب عربي يدخل موسوعة جينيس.

بداية المشوار

ولد صباح فخري في الثاني من مايو عام 1933، بمدينة حلب السورية، اسمه الحقيقي صبحي أبو قوس ولكن سمي صباح فخري، نسبة إلى الشاعر السوري فخري البارودي الذي رعى موهبته.

درس صباح فخري الموسيقى الشرقية والموشحات في معهد دمشق للموسيقى الشرقية، وأخذ على عاتقه إعادة إحياء التراث الموسيقي الشرقي بعد تخرجه، وجاب مختلف دول العالم سفيرًا للموسيقى العربية القديمة.

القصائد العربية

لحّن صباح فخري وغنى الجيّد من القصائد العربية، لأبي الطيب المتنبي وأبي فراس الحمَداني ومسكين الدارمي، وابن الفارض والروّاس، وابن زيدون، وابن زهر الأندلسي، ولسان الدين الخطيب.

وغنى صباح لشعراء معاصرين مثل: فؤاد اليازجي، وأنطوان شعراوي، الدكتور جلال الدهّان، والدكتور عبد العزيز محي الدين الخوجه، وعبد الباسط الصوفي، وعبد الرحيم محمود، وفيض الله الغادري، وعبد الكريم الحيدري.

أغاني صباح فخري

من أشهر أغاني صباح فخري: "يا حادي العيس، ومالك يا حلوة مالك، وخمرة الحب، ويا طيرة طيري، وفوق النخل، وقدك المياس، ويا مال الشام، وموشحات، يا شادي الألحان، وابعتلي جواب، وآه يا حلو" وغيرها.

الرقم القياسي

ضرب أكبر رقم قياسي بعد غنائه على المسرح مدّة تتجاوز عشر ساعات متواصلة دون استراحة في مدينة كاراكاس الفنزولية عام 1968.

التكريمات العربية

أقام له الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة حفل تكريم وقلّده وسام تونس الثقافي عام 1975، وقدّم له السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وسام التكريم عام 2000، كما نال الميدالية الذهبية في مهرجان الأغنية العربية بدمشق عام 1978.

نال فخري جائزة الغناء العربي من دولة الإمارات العربية المتحدة باعتباره أحد أهم الروّاد، وكرّمه مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في مصر، وخلال مشاركته في مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة في دورته العاشرة لعام 2004 قدّم له رئيس جمعية فاس سايس شهادة تقدير، كما قدّم له محافظ مدينة فاس مفتاح المدينة مع شهادة تقدير وشكر والعضوية الفخرية لمجلس المدينة وهذه هي أول مرة يمنح فيها مفتاح المدينة لفنان عربي أو أجنبي.

قلّده الرئيس السوري بشّار الأسد وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة في 2007 في دمشق وذلك تقديراً لفنّه وجهده في الحفاظ على الفنّ العربي.

كما شغل مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية.

التكريمات الأجنبية

حصل على شهادة تقديرية من محافظ مدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا مع مفتاح المدينة تقديراً لفنه وجهوده المبذولة لإغناء الحركة الفنية التراثية العربية، كما قُلِّدَ مفتاح مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان ومفتاح مدينة ميامي في ولاية فلوريدا مع شهادة تقديرية.

أقامت له جامعة U.C.L.A حفل تكريم في قاعة رويس وقدمت له شهادات التقدير لأنه حمل ولا زال لواء إحياء التراث الغنائي العربي الأصيل، وغنى في قاعة نوبل للسلام في السويد، وفي قاعة بيتهوفن في بون ألمانيا.

صباح فخري أحد أعلام الغناء العرب، اشتهر في السجلات العالمية للمطربين كواحد من أهم مطربي الشرق، وطاف العالم وتربّع على عرش فن الغناء والقدود الحلبية.