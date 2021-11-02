"قدك المياس" و"ابعتلي جواب" و"آه يا حلو".. أشهر 10 أغاني لـ صباح فخري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السوريين اليوم الثلاثاء، وفاة الفنان السوري صباح فخري عن عمر ناهز 88 عاماً.

ولد صباح فخري في مدينة حلب، في سوريا، وتخرج من المعهد الموسيقي الشرقي عام 1948، وفي نفس العام قدّم أول عروضه في القصر الرئاسي في دمشق، وذلك أمام الرئيس السوري شكري القوتلي ورئيس الوزراء ذلك الحين جميل مردم بيك.

وخلافًا للكثير من الفنانين العرب، لم يعمل صباح فخري في مصر، وصنع شهرته من الإرث الفني في موطنه سوريا.

ومن أشهر أغاني صباح فخري:

يا حادي العيس

مالك يا حلوة مالك

خمرة الحب

يا طيرة طيري

فوق النخل

قدك المياس

يا مال الشام

يا شادي الألحان

ابعتلي جواب

آه يا حلو

وحصل صباح فخري على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن.

كما شغل مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية وضرب الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.

ويعد صباح فخري واحدا من أعلام الغناء العرب، اشتهر في أنحاء الوطن العربي والعالم وفي السجلات العالمية للمطربين كواحد من أهم مطربي الشرق، أقام صباح فخري حفلات غنائية في بلدان عربية وأجنبية كثيرة وطاف العالم وتربّع على عرش فن الغناء والقدود الحلبية.