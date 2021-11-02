صورة ابن نوال الزغبي تحدث ضجة على مواقع التواصل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 17 دقيقة

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لأول مرة صورة لابنها “جورجي” على حسابها في موقع تويتر، وسط تفاعل واسع من قبل متابعيها.

وظهرت نوال الزغبي (50 عاما)، وهي تحتضن ابنها الذي قال متابعون إنه يشببها إلى حد كبير.

وكتبت الفنانة اللبنانية: “صار شاب الله يحمي كل أولاد العالم أوّل مرة جورجي بيقبل يتصوّر”.

وأثارت الصورة تفاعلا واسعا من قبل العشرات من متابعي نوال الزغبي (يبغ عدد متابعيها 8.8 ملايين)، من بينهم الفنان رامي عياش الذي علق بقوله “الله يحميه”.

يشار إلى أن نوال الزغبي كانت قد أعلنت، في أغسطس/آب 2008، عن طلاقها من زوجها إيلي ديب بعد زواج ناجح استمر 15 عاما، أنجبا خلاله 3 أبناء هم تيا عام 1998، والتوأم جوي وجورجي عام 2002.