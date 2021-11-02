وفاة المطرب السوري صباح فخري

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2021 11:05 صباحًا

توفي المطرب صباح فخري اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 88 عاما، والذي يعتبر من مشاهير الغناء في سوريا ومن أعلام الموسيقى الشرقية.

ولد صباح الدين أبو قوس في يوم 2 أيار عام 1933، في مدينة حلب السورية أحد أهمّ مراكز الموسيقى الشرقية العربية. ظهرت موهبته في العقد الأول من عمره، ودرس الغناء والموسيقى مع دراسته العامة في تلك السن المبكرة في معهد حلب للموسيقى وبعد ذلك في معهد دمشق، تخرّج من المعهد الموسيقي الشرقي عام 1948 بدمشق، بعد أن درس الموشّحات والإيقاعات ورقص السماح والقصائد والأدوار والصولفيج والعزف على العود ومن أساتذته أعلام الموسيقى العربية كبار الموسيقيون السوريون الشيخ علي الدرويش والشيخ عمر البطش ومجدي العقيلي ونديم وإبراهيم الدرويش ومحمد رجب وعزيز غنّام. كان في شبابه موظفاً بأوقاف حلب ومؤذناً في جامع الروضة هناك.

ويذكر أن فخري دخل الموسوعة كأكثر مطرب ظل يغني لساعات طويلة ومتواصلة، بعدما كسر رقمًا قياسيًا في الغناء المتواصل لمدة 10 ساعات أثناء حفل بمدينة كاراكاس الفنزويلية عام 1968