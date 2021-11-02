“بين قلبي وقلبك يتمنطق الا منطق”.. غزل من نوع خاص من فائق حسن لاصالة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 01:04 مساءً - وجهت الفنانة السورية اصالة رسالة الى زوجها الشاعر فائق حسن من خلال تغريدة عبر حسابها على تويتر هنأته فيها بالنجاح الذي يحققه.

فقد كتبت اصالة: “مبروك للحلو الّلي بيستاهل هالنّجاح بأحلى بلد بالكون رياض المحبّه تحت رعايه كريمه طموحه بقيادة البطل المحبوب أبو ناصر مبروك للجميع وبخصّ حبيبي زوجي فائق حسن بتمنّى لك كلّ التّوفيق والنّجاح الّلي بتستاهلهم ولكلّ مُجتهد ذات الأمنيات”.

بدوره رد فائق حسن على اصالة برسالة غزل من نوع خاص قال فيها: “اجمل الاشياء لم تحدث بعد…وانت اجمل ما حدث !! بين قلبي وقلبك يتمنطق الا منطق، تتهيأ الاسباب ويعلن المستحيل استسلامه لإرادة الحب ..هكذا نحن كما يجب ان نكون، جسدين وروح واحدة عاشقان بطعم البدايات كل يوم ينمو حبك بين حناياي ويطرق صوتك الساحر سمائي لافتح للسعادة كل الابواب.”.

يذكر ان فائق حسن كان قد تغزل بأصالة برسالة سابقة قال فيها: ” كان صوتك منذ الأزل يبث الحب في كل مكان، له رنين أجراس الكنائس ودعوة الله لصلاة العشق.. يتسابق كل شئ فيك ليكون الأفضل بلا منازع يا معجزتى في زمن اللا معجزات!!

وأضاف: يا أنت يا معجم الأمنيات كيف لك أن تكوني بهذه السهولة المستحيلة وبهذا المستحيل الممكن تختصري الجميع وتكوني وحدك لذة الخيال الذي انتي مكانه وزمانه!!

واختتم: وفاجأني حبك حيث كنت اتوقعه انتظرته على قارعة الصدفة وكم صدفة اهدرتها من اجل موعدنا و قدرنا المحتوم “.