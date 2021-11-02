حلا شيحة تطلب الدعاء لـ سهير البابلي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 01:04 مساءً - تعرضت الفنانة المصرية، سهير البابلي، لأزمة صحية طارئة، استلزمت إيداعها بالعناية المركزة في أحد المستشفيات لحين تحسن حالتها الصحية.

وقد فوجئ الجميع بعدد من أعضاء الوسط الفني يطالبون بالدعاء لسهير البابلي، من بينهم الفنانة حلا شيحة، التي طلبت من كافة متابعيها الدعاء للفنانة سهير البابلي.

ونشرت حلا شيحة صورة للفنانة سهير البابلي وعلقت عليها كاتبة: “جميلة الجميلات قلباً و قالباً السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي أدعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله و أسألكم الدعاء لها .”.

وتابعت “أذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، واشْفِها أنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا .”

أما الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، فقد أكد أن سهير البابلي تتواجد في الوقت الحالي بالعناية المركزة في المستشفى، إلا أن حالتها مستقرة.

يذكر أن سهير البابلي التي تبلغ من العمر 84 عاما، غابت عن الساحة الفنية في نهاية تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تعود من جديد وتقدم مسلسلا وحيدا يحمل اسم “قلب حبيبة” عرض في عام 2006، ومن وقتها وهي بعيدة عن الجمهور.