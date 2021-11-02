شكرا لقرائتكم خبر عن عضلة القلب توقفت للحظات.. هل دخلت سهير البابلى فى غيبوبة كاملة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت نيفين الناقورى ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلى دخول والدتها فى غيبوبة كاملة رغم وجودها بغرفة العناية المركزة منذ أيام، وقالت ابنة الفنانة الكبيرة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الزيارة ممنوعة عن والدتها، لكنها تدخل للاطمئنان عليها ورؤيتها لدقائق، مؤكدة أنها ليست فى غيبوبة، وأنها تشعر بها حين تزورها.

وكشفت نيفين الناقورى تفاصيل حالة والدتها الصحية، مؤكدة أنها دخلت المستشفى وغرفة الرعاية المركزة من 5 أيام، وليس منذ شهر كما تناقلت بعض المواقع، مؤكدة أن الفنانة الكبيرة سهير البابلى تعرضت منذ ما يقرب من شهر إلى بوادر غيبوبة سكر، وتم إسعافها قبل أن تدخل فى الغيبوبة، وخلال هذه الفترة تعرضت لبعض المضاعفات، وتم إجراء العديد من الفحوصات.

وأضافت ابنة سهير البابلى أن الفحوصات التى أجريت لوالدتها أكدت وجود مياه على الرئة وضعف بعضلة القلب، وأصيبت الفنانة الكبيرة بحالة هزال، مشيرة إلى أن حالتها ساءت منذ 5 أيام وحدث توقف بعضلة القلب للحظات، وتم إسعافها ورأى الأطباء ضرورة دخولها المستشفى واحتجازها بالرعاية المركزة، لمتابعة حالتها الصحية وعلاج هذه المضاعفات حيث توضع على جهاز أكسجين.

وطلبت نيفين الناقورى من محبى وجمهور والدتها الدعاء لها بالشفاء، مؤكدة أنها أعلنت عن مرض والدتها حتى لا تحرمها من دعاء محبيها وجمهورها الكبير، مؤكدة أنها فوجئت برسائل العشرات ممن قاموا بأداء العمرة خلال اليومين الماضيين بنية شفاء والدتها، وأن الأطباء أكدوا أنها تحتاج أياماً حتى تسترد عافيتها ويمكن نقلها بعد ذلك إلى غرفة عادية.