شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشهر أغانى الفنان السورى الراحل صباح فخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الفنان السوري صباح فخري، عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 88 عاماً، والملقب بـ "صناجة العرب" هو أحد أعلام الغناء العربى، وسجل نحو 160 لحناً بين أغنية وقصيدة وموشح وموال.

ولد صباح فخري فى 2 مايو عام 1933 في مدينة حلب بسوريا و اسمه الحقيقي "صبحي أبو قوس" درس الموسيقى فى سن مبكرة في معهد حلب للموسيقى ثم فى معهد دمشق، وتخرج من معهد الموسيقى الشرقى عام 1948،

من أشهر أغانيه "مالك يا حلوة مالك" و"خمرة الحب اسقنيها" و"قدك المياس"، و"يا طيرة طيري يا حمامة"، و"آه يا حلو"، وابعتلى جواب، واشترك مع الفنانة وردة الجزائرية فى المسلسل الاستعراضي اللبناني الوادي الكبير عام1970.

حاصل على وسام الاستحقاق السورى من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن كما شغل مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية وضرب الرقم القياسى فى الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968 لحن وغنى العديد من القصائد العربية للشعراء أبي الطيب المتنبي، أبو فراس الحمداني.

كما غنى في كثير من المهرجانات الأردن "جرش"، لبنان، العراق (مهرجان الربيع في الموصل عام 1979 ولعدة سنوات)، تونس "قرطاج، سوسه ، حلق الواد، صفاقص" المغرب "فاس"، مصر"مهرجان الموسيقى العربية"، فرنسا ".