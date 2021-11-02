كندة علوش تنعى صباح فخرى: مدرسة فنية وبحر نهل منه آلاف المطربين

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القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة كندة علوش، الفنان السورى الراحل صباح فخرى، الذي توفي عن عمر ناهز 88 عاماً، والملقب بـ "صناجة العرب" هو أحد أعلام الغناء العربى، وقالت :"مدرسة فنية وبحر نهل منه آلاف المطربين من سوريا وكافة البلاد العربية".

وقالت كندة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"وداعاً صباح فخري العملاق الحلبي العظيم صاحب الصوت والأداء الرائع والمقدرات الصوتية والغنائية الاستثنائية، من لم يستمع له فاته الكثير، مدرسة فنية وبحر نهل منه آلاف المطربين من سوريا وكافة البلاد العربية، أستاذ صباح رحل عن عالمنا ولكن فنه وإرثه العظيم سيبقى خالد مابقي الفن".



كندة علوش

ونعت نقابة الفنانين السوريين اليوم الثلاثاء، الفنان السوري صباح فخري الذي توفي عن عمر ناهز 88 عاماً، والملقب بـ "صناجة العرب" هو أحد أعلام الغناء العربى، وسجّل نحو 160 لحناً بين أغنية وقصيدة ودور وموشّح وموال، وحقق رقماً قياسياً بعد غنائه على المسرح 10 ساعات متواصلة دون استراحة، فى حفل بمدينة كاراكاس الفنزويلية عام 1968.

والفنان الراحل من مواليد حلب 1933 حاصل على وسام الاستحقاق السورى من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن.

كما شغل مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية وضرب الرقم القياسى فى الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.