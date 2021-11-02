شكرا لقرائتكم خبر عن بطل "اكوامان".. جيسون موموا يعلن إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم جيسون موموا بطل فيلم Aquaman إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويخضع حاليا للعزل في منزله في المملكة المتحدة، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ويعتقد نجم هوليوود الذى يبلغ من العمر 42 عاما، الذى كان يصور Aquaman And The Lost Kingdom في المملكة المتحدة منذ يونيو، أنه ربما يكون قد أصيب بالفيروس عندما حضر العرض الأول لفيلم الخيال العلمي الملحمي Dune ، والذي يلعب فيه دور Duncan Idaho .



تقرير ديلى ميل

وسبق ان كشف القائمون على فيلم الأكشن Dune، عن مقطع فيديو من كواليس تصوير أحد مشاهد الفيلم والذي ظهر فيه النجم العالمي جيسون موموا، الذى تذكر النجمة العالمية إميليا كلارك صاحبة شخصية "كاليسي" فى مسلسل Game of thrones.

وظهر موموا فى الفيديو الذي تم الاعلان عنه تزامناً مع طرح الفيلم فى السينمات وهو يوجه رسالة للنجمة العالمية اميليا كلارك قائلاً "هذا القتال من أجيل يا كاليسي"، فى اشارة الى العلاقة العاطفية التى جمعتعهما فى المسلسل.

فيلم Dune من إنتاج شركتى Warner Bros وLegendary Pictures، شارك المخرج الفرنسى الكندى دينيس فيلنوف فى مهرجان فينيسيا السينمائى آخر مرة خلال عام 2016 بفيلم Arrival.

الفيلم من بطولة تيموثى شالاميت فى دور بول أتريديس، وزنديا، الفيلم يستند إلى رواية عام 1965 التى كتبها فرانك هربرت.