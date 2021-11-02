شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوي تكشف صورة لاحتفال والدتها بالهالوين:كانت بتفرغ قرع العسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أميرة ابنة النجمة الراحلة رجاء الجداوي عن كيفية احتفال والدتها بعيد الهالوين، ونشرت صورة لها مع قرع العسل التي تقوم بتفريغه بنفسها، وعلقت علي الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :"مامي الله يرحمها الي كانت بتفرغ القرع العسل وبتنحت فيه الأشكال.. الله يرحمك يا مامي انت وبابي حبيبي ويصبرنا على فراقكم".



رجاء الجداوي

وكانت أميرة قد حرصت على الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، بالاستعانة بمنشور عبر حساب والدتها الراحلة عبر إنستجرام، لتهنئة متابعى والدتها بالمولد

وجاءت تهنئة ابنه الراحلة رجاء الجداوى "اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا، كل عام وأنتم بألف صحة وعافية وخير"، وسرعان ما حصد البوست عددا كبيرا من الدعوات للراحلة تزامناً مع الاحتفالات بالمولد النبوى.

واستعادت أميرة، منذ أيام، ذكريات والدتها مع مهرجان الجونة، ونشرت صورة لوالدتها عبر موقع "إنستجرام"، أثناء مشاركتها فى إحدى النسخ السابقة للمهرجان قبل رحيلها.

وعلقت أميرة مختار على الصورة "حبيبتى يا مامى كنتى بتحبى مهرجان الجونة أوى، وتقولى إنه مليان طاقة إيجابية وفن رائع، الله يرحمك حبيبتى وبالتوفيق دايما مهرجان الجونة".

وشاركت أميرة، متابعيها مؤخراً بصورة لوالديها الراحلين الكابتن حسن مختار والنجمة القديرة رجاء الجداوى، لتترحم عليهما، بصورتين الأولى باللون الأبيض والأسود والأخرى بالألوان، لترفق الآية القرآنية "وقل ربى ارحمهما كما ربيانى صغيرا".