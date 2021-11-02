شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن والغناء في حفل زفاف ابنة حجاج عبدالعظيم (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان حجاج عبد العظيم بزفاف ابنته دنيا على المهندس أحمد عبد الفتاح، بأحد الفنادق الكبرى، وحضر الحفل مجموعة من نجوم الفن والغناء منهم أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا، المخرج محمد النقلى والفنان الشاب أحمد النقلى، المنتج محمود شميس وزوجته، حماده هلال، عصام كاريكا، مجدي كامل وزوجته مها أحمد، عبير منير، شريف باهر، إيمى طلعت ذكريا، ياسمين رحمى، وعدد كبير من أصدقاء وأقارب العروسين.