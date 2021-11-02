شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "حياة": حبيبتي صارت 3 الله يحفظها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة كندة علوش بعيد ميلاد ابنتها "حياة" التي تبلغ عامها الثالث اليوم، ونشرت كندة صورة تجمعهمها مصحوبة بتعليق :"اليوم تبلغ ملكتي الثالثة .. حبي الذي لا ينتهي مصدر سعادتي .. بارك الله فيها.. اليوم حبيبتي صارت 3 الله يحفظها ويخليها ويخليلكن ولادكن".

وتلقت كندة الكثير من التعليقات المهنئة بعيد ميلاد ابنتها فور نشرها الصورة، فكتبت النجمة حنان مطاوع :" يا حياتي ربنا يحفظها ويخليهالك ودائما فرحانه بها"، وكتبت الفنانة بسمة :" الوقت بيجري يارب متهنين ببعض العمر كله ودائما تكوني فرحانة وفخورة بيها".



كندة علوش

ومؤخرا شاركت النجمة كندة علوش جمهورها ومتابعيها بجلسة تصوير جديدة لها بإطلالة خريفية، حيث ظهرت بها وهي ترتدي فستان مزين بالورود و قبعة رأس مميزة، لترحب بها بفصل الخريف، كما وجهت رسالة لزوجها النجم عمرو يوسف، وعلقت علي الصور عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :"سأحبك دائما "، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها فور نشرها.

من ناحية أخري انتهت كندة علوش من تصوير مسلسلها الجديد "بيت المعادي"، للمخرج محمد سلامة، بعد فترة تصوير استغرقت أكثر من شهرين شهدت توقفات التصوير أكثر من مرة بسبب انشغال الفنانين بأعمال أخرى إضافة إلى تغييرات الديكورات لاسيما أن قصة العمل تعتمد على التنقل بين فترات زمنية.

مسلسل "بيت المعادى" مأخوذ من فورمات أجنبى ويعرض في 12 حلقة على إحدى المنصات الرقمية على الإنترنت، وهو بطولة كندة علوش، إنجى المقدم، ميرهان حسين، أحمد وفيق، صبرى فواز، تارا عماد، انجى كيوان، شريف حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف والعمل سيناريو وحوار محمود عزت، إخراج محمد سلامة.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حيث تنقسم قصة المسلسل إلى 3 قصص وكل قصة تدور حول "جريمة قتل" في أزمنة مختلفة، "الستينيات والثمانينيات والألفيات"، ولكل قصة خط درامى مختلف وأبطال مختلفة، والقصة الأولى بطولة كندة علوش وأحمد وفيق، والقصة الثانية بطولة إنجى المقدم وصبرى فواز، والقصة الثالثة تارا عماد وإنجى كيوان.