شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نيلسون فريري عن عمر ناهز 77 عاما والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

توفيّ عازف البيانو البرازيلي نيلسون فريري الذي يُعتبر من الأشهر في مجاله عالمياَ، الإثنين، عن عمر ناهز 77 عاما.



وأفادت الصحافة وشركة إنتاج إسطواناته بأنه فارق الحياة بمنزله في ريو دي جانيرو.

ونشرت شركة "ديكا كلاسيكس" تغريدة جاء فيها "نشعر بحزن بالغ لوفاة الأسطورة نيلسون فريري".

وأضافت أن الراحل كان "عازف بيانو وموسيقياً استثنائي الموهبة، وكان أحد أكثر الفنانين مهارةً، سواء في الحفلات الموسيقية أو في الاستوديو. لقد ترك إرثاً يضم الكثير من التسجيلات. فليرقد بسلام".

ولم توضح مديرة أعمال فريري في تصريحاتها للصحافة البرازيلي سبب وفاة هذا العازف الكبير لمقطوعات لشوبان.

وتعود بدايات فريري المولود في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1944 في ولاية ميناس جيرايس في جنوب شرق البرازيل، إلى سن مبكرةٍ جداً، إذ شرع في العزف وهو في سن الثالثة، ولم يلبث عندما بلغ الخامسة أن شارك في حفلات موسيقية.

ومنذ صغره اتخذت مسيرته الفنية بُعداً عالمياً جعله واحداً من أبرز عازفي البيانو في عصره، وخصوصاً في مجال الموسيقى الرومانسية، وفاز بمجموعة من الجوائز.

واشتهر أعظم عازف بيانو برازيلي بأدائه مقطوعات شوبان وشومان وليزت وبرامز بسهولة وأناقة تقنيتين.

وشارك فريري في العزف مع أوركسترا برلين الفلهارمونية وأوركسترا لندن السيمفونية وأوركسترا فيينا السيمفونية وتحت قيادة بيار بوليز ولورين مازيل وكيرت ماسور وأندريه بريفين.

ووصفته مجلة "تايم" الأمريكية بعد أول حفلة موسيقية له في نيويورك بأنه "أحد أكثر عازفي البيانو إثارة للحماسة في كل العصور".

وكان الراحل وثيق الصلة بعازفة البيانو الأرجنتينية الشهيرة مارتا أرغيريتش التي كان له معها عدد كبير من الحفلات الموسيقية.

تعرض نيلسون فريري لسقطة مؤذية في ريو دي جانيرو في نهاية العام 2019، كسر بفعلها ذراعه اليمنى مما أوجب إجراء عملية جراحية له في كتفه.

ولم يتعافَ أبداً من هذه الإصابة، مما جعله في حال من الاكتئاب، بحسب ما نقلت الصحافة عن بعض أصدقائه.

ومذّاك، لم يعاود فريري عزف البيانو، وكان يعيش في جواتشينجا، وهي منطقة ساحلية بالقرب من بارا دي تيجوكا، في غرب ريو.

وكان من المقرر أن يقدم حفلة أمام الجمهور العام الفائت، لكنها ألغيت بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعربت وزارة الخارجية البرازيلية عن أسفها لوفاة "أحد أعظم الموسيقيين البرازيليين في كل العصور".

ونُشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي سيل من الإشادات بالراحل بعد وفاته.

وأعرب عازف الكمان الفرنسي رينو كابوسون عبر "تويتر" عن "حزنه الشديد" لوفاة "شاعر البيانو".